Меценаты закупили оборудование на 20 миллионов для областной детской больницы

Фото: Фонд святой Екатерины

Областная детская больница в Екатеринбурге получит оборудование за 20 миллионов рублей. Деньги на него выделили учредители Фонда святой Екатерины - Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Новые эндоскопы, инструменты для лапароскопии, мониторы для контроля внутричерепного давления пациента во время операции и другое оборудование поступит в семь подразделений хирургической службы.

- Это те инструменты, без которых наши хирурги не могут обойтись в оперблоке. Инструменты, которые обладают высоким качеством и позволяют работать каждый день с нагрузкой в несколько тысяч операций в год, -рассказал главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Фото: Фонд святой Екатерины

Часть оборудования уже поступило в больницу. Так, накануне в отделении эндоскопической хирургии был установлен современный ультратонкий бронхофиброскоп. Он позволяет максимально точно проводить исследование состояния дыхательной системы пациентов и может быть использован в работе с новорожденными даже с экстремально низкой массой тела.

Отметим, что Фонд святой Екатерины оказывает поддержку Областной детской клинической больнице с 2018 года.