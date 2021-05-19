На Уралмаше двое неадекватных мужчин пытались попасть на территорию школы

К школе приезжала Росгвардия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше накануне днем, 18 мая, двое неадекватных мужчин пытались попасть на территорию школы № 81 на улице Избирателей. На видео, опубликованном очевидцами, видно, что один из мужчин с голым торсом что-то выкрикивает в сторону школьников, которые заходят в калитку.

- Нажали тревожную кнопку приехала Росгвардия, - рассказали очевидцы.

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что задержали двух мужчин и передали их полиции.

-Двое мужчин, находящихся в неадекватном состоянии, были задержаны экипажем вневедомственной охраны при попытке проникнуть на территорию образовательного учреждения и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Запрещенных предметов у задержанных не обнаружено, - рассказали в ведомстве.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что инцидент произошел в 13:30. Мужчин, напугавших школьников, забрали спустя пять минут после нажатия тревожной кнопки. Пока в школе дожидались приезда сотрудников Росгвардии, сотрудник ЧОПа дежурил возле входной калитки и охранял детей.