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Происшествия18 мая 2021 19:52

На четвертом километре ЕКАД в столкновении двух грузовиков погиб человек

Водитель грузовика Mitsubishi влетел в фуру Man
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 18 мая на четвертом километре ЕКАД произошла серьезная авария со смертельным исходом. Столкнулись грузовик Mitsubishi и большегруз Man. Известно, что Mitsubishi ехал со стороны Тюменского тракта в сторону Челябинского. Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель японского автомобиля влетел в Man с полуприцепом.

- В результате столкновения водитель Mitsubishi получил различные травмы, его госпитализировали в 23 больницу, а вот его пассажир умер на месте происшествия еще до приезда медиков, - сообщили в городском ГИБДД.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС, им предстоит выяснить обстоятельства смертельного ДТП. В районе столкновения образовалась пробка.

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