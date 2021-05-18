Перевела деньги через банкомат: в Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники по отработанной схеме «увели» у 61-летней женщины 1,3 миллиона рублей. Пенсионерка обратилась в полицию накануне и рассказала, что неизвестные предложили ей защитить свои сбережения и перевести их на защищенные счета, что она и сделала.

- По словам пострадавшей, 13 мая, поверив телефонному мошеннику, она обналичила все свои накопления, а позже перевела через банкомат деньги на указанные реквизиты. Только после этого она задумалась, что ее могли обмануть, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.