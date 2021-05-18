В Екатеринбурге на все лето перекроют движение на улице Ключевской

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на все лето закроют движение транспорта на улице Ключевской. Здесь будут проводить ремонтные работы тепломагистрали. Перекрытия улицы проведут в два этапа: с 8 июня по 4 июля и с 4 июля по 31 августа.

Ограничения введут на следующих участках:улица Ключевская, от улицы Мельникова до улицы Крылова, с 8 июня по 4 июля 2021 года; от здания № 19 на улице Ключевской до улицы Мельникова, с 8 июня по 31 августа 2021 года, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты простят автомобилистов заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к проводимым работам. Кстати, карта о дорожных перекрытиях уральской столицы доступна на официальном портале Екатеринбурга.