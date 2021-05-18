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Общество18 мая 2021 18:24

В Верхней Пышме поймали серийного угонщика велосипедов

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подозреваемого быстро задержали, им оказался ранее судимый местный житель

Подозреваемого быстро задержали, им оказался ранее судимый местный житель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме поймали серийного угонщика велосипедов. Ранее в полицию обратилась жительница Среднеуральска, которая рассказала, что у нее угнали двухколесного коня с лестничной площадки подъезда. Подозреваемого быстро задержали, им оказался ранее судимый местный житель.

- На допросе он рассказал, что одну из краж он совершил как раз в Среднеуральске. Чтобы попасть в подъезд жилого дома, он набрал номер случайной квартиры и объяснил, что забыл ключи, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

Проехав по этажам, злоумышленник все-таки нашел велосипед и решил переправить его в Екатеринбург на продажу. По пути он встретил мужчину, которому и продал украденный транспорт за четыре тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф до 200 тысяч рублей по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».