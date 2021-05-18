В Екатеринбурге построят реабилитационный комплекс с аэродинамической трубой для детей с ДЦП

Волонтер "Мы вместе" Ирина Беулова с сыном Данилом с диагнозом ДЦП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится реабилитационный комплекс для детей с ДЦП. Его главной особенностью станет наличие аэротрубы. Об идее создания такого центра сообщила 18 мая Руководитель регионального штаба «Мы вместе» в Свердловской области Жанна Рябцева на пресс-конференции в «Комсомольской правде». По ее словам, инвесторы проекта уже есть.

- Идея с аэродинамической трубой не для того, чтобы дети могли просто полетать. Это и физиотерапия тоже. Дети будут проходить целую программу, куда включены ЛФК, полеты в трубе два раза в неделю. В Екатеринбурге есть три аэротрубы, но это чисто коммерческая история. Мы рассказали об этом партнерам волонтерского движения «Мы вместе» и те ответили, что мы построим этот комплекс. Единственное условие было – найти место и это должна быть территория медицинского учреждения. Скорее всего это будет медицинский центр «Бонум», где работают с такими детьми, - рассказала Жанна Рябцева.

В Свердловской области детей с диагнозом ДЦП больше 2,5 тысяч и всем им нужна реабилитация. Занятия в аэротрубе будет бесплатным. Также волонтеры регионального штаба будут сопровождать ребят вместе с родителями до медицинского центра, а также проводить с детьми время.

Напомним, волонтеры акции взаимопомощи «Мы вместе» появились 18 марта 2020 года. 3,5 тысяч человек помогали жителям региона во время пандемии коронавируса: привозили продукты и лекарства всем, кто в этом нуждался.