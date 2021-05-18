В Екатеринбурге неизвестные сообщили о заложенной бомбе в школе № 62

Сообщения о «минировании» еще трех школ пришли утром 18 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные вновь сообщили о заложенной бомбе в учебном заведении. На этот раз пострадала школа № 62. После тревожного звонка в 18:05 были эвакуированы 286 детей, а также 21 сотрудник школы.

- Компетентные органы начинают проверку территории и помещений общеобразовательной организации. Дети отпущены домой, - сообщают в департаменте образования Екатеринбурга.

Напомним, сообщения о «минировании» трех школ пришли утром 18 мая. Неизвестные прислали электронные письма на адреса школ № 1 и 80, а также «Гелиос». В указанные учебные заведения выезжали саперы из «Урал-Вымпел». После проверки оказалось, что взрывных устройств на территории нет. К сожалению, сообщения о ложных минированиях в для Екатеринбурга не редкость. 8 апреле неизвестные «минировали» здание Кировского районного суда