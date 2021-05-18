Губернатор Свердловской области проверил, как идет посевная кампания в регионе

В этом году на поддержку аграрной промышленности выделили почти четыре миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области посетил село Патруши под Сысертью, чтобы проверить ход посевных работ. В регионе планируют произвести 680 тысяч тонн зерна, 262 тысячи тонн картофеля и других овощей. На данный момент план выполнен уже на 60%. В этом году на поддержку аграрной промышленности выделили почти четыре миллиарда рублей.

- Основная задача, по словам главы региона, добиться того, чтобы все, что растет на уральской земле, на прилавках всегда было в изобилии и по доступным ценам, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

В регионе продолжает действовать система грантов. Это позволяет производителям не завышать стоимость продукции. Представители торговых сетей обещают сдерживать стоимость основных продуктов – молока, хлеба, масла и других. Больше фотографий с посевной кампании смотрите в фоторепортаже.