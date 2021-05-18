Мишу Бахтина, которому поставили самый дорогой укол в мире, выписали из больницы

Фото: Instagram/mishkawinsma

Родители екатеринбургского малыша Миши Бахтина рассказывают, как ребенок проходит реабилитация после самого дорогого укола в мире. У мальчика СМА (спинальная мышечная атрофия – прим. ред.), еще в декабре ему закрыли сбор средств на препарат «Золгенсма», который стоил 150 миллионов рублей.

Девятимесячный Миша Бахтин все это время и до сих пор находился в реабилитационном центре в Москве. Хоть мальчику и успели поставить препарат, который остановил течение болезни, ему необходим присмотр врачей. Но накануне мама ребенка Яна Бахтина сообщил, что их вместе с мамой выписывают и скоро они будут дома в Екатеринбурге.

- Впереди нужный нам перерыв, Миша маленький по возрасту , ему нужно окрепнуть. Поэтому пока мы будем в домашнем режиме. Меня многому научили, я знаю как можно, что нужно , за чем следить. В голове очень много знаний, - написала Яна в Instagram.

Напомним, закрыть сбор уральскому малышу с СМА удалось в последний день 2020 года. 31 декабря родителям перевели крупные сумму и они смогли перечислить деньги за лекарство.