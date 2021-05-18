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Общество18 мая 2021 14:53

В Свердловской области экскурсоводам придется проходить аттестацию

За проведение экскурсий без нее грозит предупреждение или штраф
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Гиды не смогут проводить экскурсии без аттестации

Гиды не смогут проводить экскурсии без аттестации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области экскурсоводам и гидам придется проходить аттестацию. Это указано в законопроекте, который сегодня приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Изменения начнут действовать с 1 июля 2022 года.

- Для создания аттестационных комиссий в Свердловской области будут разрабатываться дополнительные нормативно-правовые акты. В спецкомиссию войдут специалисты в сфере туризма, – рассказал зампредседателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Виктор Бабенко.

Комиссия будет проверять профессиональные навыки экскурсоводов. Затем, они будут включены в реестр, который создаст Ростуризм. За проведение экскурсий без аттестации будет грозить предупреждение или штраф.