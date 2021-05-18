В Екатеринбурге Honda сбила подростка на велосипеде

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге, на улице Электриков, 17, сегодня утром, 18 мая, водитель Honda Civic сбил подростка на велосипеде. 15-летний мальчик переезжал дорогу в неположенном месте. На место ДТП выезжали медики. Они обнаружили у мальчика ссадины в области правого локтевого сустава.

- Средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов на ребенке не было. Сотрудникам пропаганды ОГИБДД Екатеринбурга, мама пострадавшего ребенка пояснила, что сын направлялся на дополнительные занятия и опаздывал, поэтому решил сократить путь, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

46-летний водитель Honda Civic рассказал инспекторам, что ехал со скоростью 40-50 км/ч, когда неожиданно с правой стороны выехал мальчик на велосипеде.

Полицейские планируют проверить образовательную организацию, в которой учится пострадавший подросток, чтобы выяснить обучают ли в ней детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также информация о ДТП будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.