На трассе под Екатеринбургом грузовик врезался в «Теслу», а та в «Ладу»

Люди в аварии не пострадали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом на Челябинском тракте массовая авария. Как рассказали очевидцы, на повороте с трассы в сторону аэропорта Кольцово грузовик врезался в автомобиль «Тесла», а та уже столкнулась с «Ладой Ларгус».

- В аварии никто не пострадал. На место ДТП сотрудники полиции не выезжали, участники сами поехали оформляться в ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Но сам автомобили получили механические повреждения. Например, на дорогом автомобиле «Тесла» смяты оба бампера, у «Ларгуса» удар пришелся только сзади, а вот грузовик практически не пострадал.