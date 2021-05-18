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Происшествия18 мая 2021 14:29

На трассе под Екатеринбургом грузовик врезался в «Теслу», а та в «Ладу»

В аварии никто не пострадал, за то машины получили повреждения
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Люди в аварии не пострадали.

Люди в аварии не пострадали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом на Челябинском тракте массовая авария. Как рассказали очевидцы, на повороте с трассы в сторону аэропорта Кольцово грузовик врезался в автомобиль «Тесла», а та уже столкнулась с «Ладой Ларгус».

- В аварии никто не пострадал. На место ДТП сотрудники полиции не выезжали, участники сами поехали оформляться в ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Но сам автомобили получили механические повреждения. Например, на дорогом автомобиле «Тесла» смяты оба бампера, у «Ларгуса» удар пришелся только сзади, а вот грузовик практически не пострадал.

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