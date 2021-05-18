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На Чусовском тракте, в СНТ «Визовец-5» сегодня днем, 12 мая, огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

- В 12:07 поступило сообщение о пожаре. В 14:23 пожарные локализовали огонь, в 14:40 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись 17 человек личного состава с помощью 4 единицы пожарно-спасательной техники. К сожалению, когда пожарные проливали и разбирали сгоревшие конструкции, они обнаружили погибшего человека.