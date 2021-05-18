На свердловской трассе ВАЗ насмерть сбил лося

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 15 километре трассы «Белоярский - Асбест» сегодня ночью, 18 мая, произошло жуткое ДТП. 37-летний водитель за рулем ВАЗ-21124 насмерть сбил лося. Мужчина возвращался домой из города Екатеринбурга в Асбест вместе с четырьмя пассажирами, когда животное неожиданно выбежало на дорогу.

- Лось перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, избежать столкновения водителю транспортного средства не удалось, он сбил животное, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Все, кто находился в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу Асбеста.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали, что водитель имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. По факту ДТП проводится проверка.

- Во избежание наездов на животных, необходимо двигаться со скоростью, не превышающей максимально разрешенную, обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные», которые устанавливаются именно в местах, где фиксируются случаи выхода диких животных на дорогу, - напомнили в ГИБДД.

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