В Нижнем Тагиле на месяц закрывают улицу Энтузиастов

Тепломагистраль будут ремонтировать на протяжении месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле на Вагонке с 1 по 30 июня закрывают улицу Энтузиастов. Здесь на протяжении месяца будут ремонтировать тепломагистраль.
До 1 июня на прилегающей территории установят временные дорожные знаки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Улица Энтузиастов будет закрыта на шести участках:
1. От Зари до Сибирской
2. От Тимирязева до Дзержинского
3. От Окунева до Дзержинского
4. От Дзержинского до проезда Лицей
5. От Окунева до проезда Образование
6. От Юности до Окунева.