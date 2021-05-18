В Нижнем Тагиле на месяц закрывают улицу Энтузиастов

Тепломагистраль будут ремонтировать на протяжении месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Вагонке с 1 по 30 июня закрывают улицу Энтузиастов. Здесь на протяжении месяца будут ремонтировать тепломагистраль.

До 1 июня на прилегающей территории установят временные дорожные знаки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Улица Энтузиастов будет закрыта на шести участках:

1. От Зари до Сибирской

2. От Тимирязева до Дзержинского

3. От Окунева до Дзержинского

4. От Дзержинского до проезда Лицей

5. От Окунева до проезда Образование

6. От Юности до Окунева.