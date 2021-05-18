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Недвижимость18 мая 2021 12:57

В Нижнем Тагиле на месяц закрывают улицу Энтузиастов

Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Тепломагистраль будут ремонтировать на протяжении месяца

Тепломагистраль будут ремонтировать на протяжении месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Вагонке с 1 по 30 июня закрывают улицу Энтузиастов. Здесь на протяжении месяца будут ремонтировать тепломагистраль.

До 1 июня на прилегающей территории установят временные дорожные знаки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Улица Энтузиастов будет закрыта на шести участках:

1. От Зари до Сибирской

2. От Тимирязева до Дзержинского

3. От Окунева до Дзержинского

4. От Дзержинского до проезда Лицей

5. От Окунева до проезда Образование

6. От Юности до Окунева.

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