Почта России на Урале проводит конкурс перед ЕВРО 2021

Болельщикам раздадут мячи с автографами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почта России проводит конкурс «Письмо Сборной» перед ЕВРО 2021. Участники конкурса могут написать письма со словами поддержки и личными историями, которые связаны с футболом.

Авторы самых интересных писем получат мячи и футболки с автографами игроков Сборной России по футболу. Победителей определит жюри, в которое войдут лучшие футболисты и даже легенды отечественного футбола. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Письмо можно отправить в бумажном видео по адресу 115 172, Москва, Народная, 9. В строке получателя укажите: «Конкурс Почта сборной». В электронном видео письмо можно выслать на адрес pochtasbornoy@rfs.ru , а также через форму на сайте pochta.rfs.ru до 9 июня 20219 года.

Еженедельно по четвергам жюри будет выбирать трех победителей до 10 июня включительно.