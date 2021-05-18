Следствие считает, что 34-летний Александр Кукушкин схватился за нож и убил трех случайных знакомых. Фото: Алексей Булатов/соцсети

Стали известны новые подробности кровавой резни, которая произошла 17 мая в сквере Джавахарлала Неру рядом с железнодорожным вокзалом Екатеринбурга. Как оказалось, всего полиция, которая задерживала нападавшего, произвела семь выстрелов.

Напомним, компания из четырех мужчин распивала в парке алкоголь. В начале двенадцатого между ними вспыхнула ссора, началась драка. Как считает следствие, 34-летний Александр Кукушкин схватился за нож и убил трех собутыльников.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, сообщение о том, что в парке произошла поножовщина, поступило в полицию в половине двенадцатого (на тот момент еще не было известно о том, что в сквере погибли три человека). На место отправился наряд патрульно-постовой службы. Причем одним из силовиков оказалась 23-летняя девушка в звании старшего сержанта. Вторым полицейским был 42-летний силовик - также в звании старшего сержанта.

Сотрудники ППСП увидели, что рядом со скамейкой трое мужчин лежали без признаков жизни. Четвертый держал в руке окровавленный нож.

- Старший сержант потребовал от Кукушкина бросить нож, но он эти требования проигнорировал и начал приближаться. Тогда старший сержант произвел три предупредительных выстрела в воздух из своего табельного оружия. Но Кукушкин продолжил подходить к полицейскому, держа в руках нож, тогда старший сержант произвел в сторону Кукушкина четыре выстрела, - рассказал «КП» осведомленный источник в правоохранительных органах.

После этого Кукушкина задержали и госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него колото-резаные раны. Дело в том, что между Александром Кукушкиным и его оппонентами произошла драка, в ходе которой он также получил ножевые ранения. Также медики диагностировали у него проникающее огнестрельное ранение брюшной полости и кровопотерю тяжелой степени тяжести.

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