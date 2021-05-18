Tele2 открыла салон в МЕГЕ в коллаборации с известной кофейней

Фото:предоставлено Tele2

Пандемия коронавируса дала нам понять, насколько мы соскучились по живому общению. И кажется, многие услуги, которые делают нашу жизнь лучше, уже давно ушли в онлайн, но иногда даже просто поход в магазин доставляет радость. Специально для своих клиентов мобильный оператор Tele2 открыл салон связи нового формата, где можно не только подключиться к сети оператора или приобрести смартфон, но и провести время в приятной атмосфере кофейни. Это первый на Урале офис в МЕГЕ, запущенный в коллаборации с кофейней One Price Coffee.

- Несмотря на высокое проникновение цифровых технологий в образ жизни клиента, многим по-прежнему важна обстановка и личный опыт при покупке. Мы как раз делаем наши салоны комфортными для клиентов, сюда можно прийти, выпить кофе, познакомиться с техническими новинками, задать свои вопросы консультанту и получить положительные впечатления, - объясняет руководитель департамента «Tele2 Ритейл» макрорегиона «Урал» Дмитрий Яворский.

Фото:предоставлено Tele2

Раньше у Tele2 в МЕГЕ был только остров, теперь полноценный офис возле фудкорта. Этот салон связи отвечает всем потребностям современного жителя мегаполиса, а кофейня только добавит позитива. По прогнозам, проходимость этой точки около 10 тысяч человек.

One Price Coffee – это сеть кофеен, которая является партнером мобильного оператора. Их главная фишка – фиксированная цена на напитки, стоимость зависит от объема: 60 руб. за 250 мл, 110 руб. за 450 мл, 160 руб. за 600 мл. Заведение уже есть в Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Иванове, Краснодаре, Мурманске и других городах России, а с 13 мая полноценно заработало в Екатеринбурге. Кроме кофе в ассортименте есть вкусная выпечка и десерты.

Отметим, новый салон связи богат ассортиментом: тут вам и флагманы от самых известных брендов, аксессуары и даже крутой мерч (кепки, рюкзаки, бутылки для воды с логотипом компании). Кстати, у Tele2 теперь можно поменять несгорающие остатки минут и трафика на кино в видеосервисе Wink или получить скидки на покупку смартфонов