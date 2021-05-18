Администрацию Нижней Туры оштрафовали за нарушение расстояния от границ застройки до хвойных лесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осенью прошлого года инспектор по пожарному надзору во время проверки выяснил, что в нескольких поселках Нижнетуринского городского округа хвойные леса примыкают вплотную к постройкам. Это является нарушением, так как по правилам пожарной безопасности, расстояние от границ застройки до хвойных лесов должно быть не менее 30 метров.

При этом выяснилось, что администрация Нижнетуринского городского округа уже получала предписание об устранении этого нарушения. Поэтому Госпожнадзором был составлен протокол об административном правонарушении.

- Постановлением судьи Нижнетуринского городского суда в январе текущего года администрация Нижнетуринского ГО была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.14. ст. 19.5 КоАП РФ – повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Было назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Представитель администрации подал жалобу, в которой просил отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по делу. Однако, Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены либо изменения постановления.