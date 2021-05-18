Затащили в машину: под Первоуральском двое мужчин изнасиловали 14-летнюю школьницу

Следственный комитет завел на Владимира и Руслана уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Фото: соцсети

В Первоуральске двух мужчин обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 13 на 14 мая в лесу рядом с деревней Черемша под Первоуральском. Двое мужчин затащили школьницу в «Волгу», принадлежащую одному из обвиняемых, где изнасиловали подростка.

- С заявлением о преступлении обратилась мама девочки. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Первоуральску были установлены и задержаны двое мужчин – 31 и 33 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Одного из задержанных зовут Владимир. Мужчина не был судим, официально он не работает. У Владимира есть жена и 9-летняя дочь. Его предполагаемым подельником стал 33-летний Руслан. Он уже имел судимости за мошенничество и кражи.

- Оба задержанных дали признательные показания, - уточнил наш собеседник.

Следственный комитет завел на Владимира и Руслана уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».