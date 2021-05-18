Жители поселка Рудный не смогли уехать на работу из-за бесхозного пакета в автобусе

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
Жители поселка Рудный в Екатеринбурге сегодня утром, 18 мая, не смогли уехать на работу из-за отсутствия транспорта. По словам очевидцев, 17 автобус, который должен был отъехать от остановки Адмирала Ушакова в 8:47, встал, а другой не приехал к обозначенном у времени.
- К автобусу приехала пожарная машина. Подробности неизвестны. Комментировать отказались. Следующий автобус на 9:20 не приехал совсем, - рассказала жительница Рудного группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Оказалось, что автобус встал из-за найденного в нем бесхозного предмета. На место выезжали спецслужбы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.
- Утренний инцидент стал причиной перерыва в движении. В 9:55 пакет изъят сотрудниками полиции, - рассказали в администрации.
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