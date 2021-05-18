На Урале вынесли приговор гендиректору транспортной компании, похитившему больше 13 миллионов рублей

Валерия Симона приговорили к четырем годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вынесли приговор гендиректору транспортной компании, похитившему больше 13,1 миллионов рублей. Валерия Симона приговорили к четырем годам лишения свободы. Мужчину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, так как он в течение пяти лет похищал деньги под предлогом получения субсидии за перевозку граждан, имеющих право на бесплатный проезд.

- Симон, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Лайн-СиТи», с целью получения субсидии из областного бюджета предоставил в Управление социальной политики Министерства социальной политики заведомо ложные и недостоверные сведения о количестве перевезенных граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте общего пользования. Фактически данные граждане услугами ООО «Лайн-СиТи» не пользовались, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Учитывая, что в 2012 году Валерий Симон ранее уже был осужден за мошенничество, совершенное во время работы в должности заместителя начальника исправительной колонии, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск, заявленный Министерством социальной политики Свердловской области, о взыскании с осужденного суммы материального ущерба.