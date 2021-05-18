Фото: vk.com/veermall

ТЦ «Veer Mall» на Проспекте Космонавтов, 108 в Екатеринбурге откроется 1 июня. Об этом рассказали в группе торгового центра ВКонтакте.

- Первые магазины и кафе будут ждать своих первых гостей! А 5 июня мы ждем всех на летний праздник, отметить наше долгожданное открытие, - написали в соцсети.

Напомним, что ТЦ «Veer Mall» планировали открыть в конце прошлого года, однако позднее открытие перенесли. Ранее сообщалось, что в новом торговом центре откроют семизальный «мягкий кинотеатр» IMAX и парк развлечений. Общая площадь комплекса составит 167 тысяч «квадратов» (включая паркинг), арендопригодная - 76 тысяч «квадратов».