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В Екатеринбурге рано утром, 18 мая, из-за пожара из девятиэтажки на Белинского, 182 эвакуировали 63 человек, в том числе пять детей. Жителей выводили из задымленного здания с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. Огонь вспыхнул в подсобном помещении дома.

- В 03:20 поступило сообщение о пожаре на ул.Белинского. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в подсобном помещении на втором этаже муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись 36 человек личного состава с помощью 10 единиц техники. Спустя 13 минут пожарным удалось локализовать огонь. Еще через шесть минут пожар был полностью потушен.

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