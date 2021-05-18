Житель Свердловской области оплатил больше двух миллионов долга, чтобы его выпустили за границу

Мужчина решил расстаться с долгами только после того, как ему запретили выезжать из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области долгое время не оплачивал кредит и накопил долг на сумму около 2,5 миллионов рублей. Судебные приставы высылали ему повестки для явки на прием к судебному приставу-исполнителю, приходили домой, но безрезультатно.

- В срок, установленный для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном производстве, долг мужчиной не погашен. Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Только после этого мужчина решил расстаться с долгами. Он оплатил задолженности по всем исполнительным производствам на сумму 2 500 000 рублей и исполнительского сбора.