Фото: Диана Азева

На Химмаше накануне ночью, 17 мая, сгорел двухэтажный дом на Самаркандской. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

- В 21:36 поступило сообщение о пожаре. В 22:00 огонь локализован, в 22:28) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара была задействованы 13 единиц техники, 49 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, в бараке в момент возгорания никого не было - дом давно расселили. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили только к утру.