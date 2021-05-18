Генконсульство США в Екатеринбурге сократит штат

Генконсульство США в Екатеринбурге сообщило о сокращении штата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генконсульство США в Екатеринбурге после того, как стало известно, что глава - Эми Сторроу покидает Россию, сообщило о сокращении штата.

- Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы Консульства США в социальной сети Instagram будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ, - написали представители дипмиссии в официальном аккаунте в Instagram.

Также там отметили, что продолжат общение с россиянами на страницах в соцсетях Посольства США в Москве.

Напомним, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу, перед тем как покинуть Россию, написала прощальное обращение. В нем она выразила надежду на скорейшее возобновление работы в полном объеме и обещала угостить американцев пельменями, когда вернется домой.

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