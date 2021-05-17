В Екатеринбурге установят мемориальную табличку в честь Бориса Рыжего

Фото: журнал "Урал"

В Екатеринбурге установят мемориальную табличку в честь поэта Бориса Рыжего. Планируется, что памятная доска появится на входе в редакцию журнала «Урал», которая расположена по адресу улица Малышева, 24.

- Деньги на памятник собирали через социальные сети. Неравнодушные поклонника творчества уральского поэта откликнулись на этот призыв. Силами 89 человека было собрано 234 тысячи рублей из необходимых 220, - рассказали в журнале «Урал».

Инициатором акции стали сами сотрудники издания, в котором когда-то и трудился Борис Рыжий. Откроют табличку 24 мая.