В Екатеринбурге двухлетний малыш получил травму головы во время поездки на автобусе

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге двухлетний малыш получил травму головы во время падения в автобусе. Инцидент произошел на маршруте № 45, который ехал по улице Главной. Мать ребенка пояснила, что посадила своего сына на сидение около окна. Во время движения неожиданно для нее он не удержался и упал

- В результате ДТП двухлетний мальчик с ушибленной раной лба доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9, после осмотра отпущен домой, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Автобусом управляла 43-летняя женщина с общим стажем вождения 14 лет. Она рассказала полицейским, что двигалась со скоростью примерно 5-7 километров в час. Проезжая по Главной, она услышала крик и остановила машину. В это время в салоне находились 10 человек, которые бросились оказывать первую помощь ребенку.

Другие пассажиры в происшествии не пострадали. Полицейские установили личности участников ДТП, им предстоит выяснить причину случившегося.