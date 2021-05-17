Две жительницы Новоуральска лишились 6.5 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников

В обоих случаях потерпевших убедили в необходимости оформления кредита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске на минувшей неделе сразу две женщины стали жертвами телефонных мошенников. Одна лишилась 980 тысяч, другая – 5.5 миллиона рублей. В обоих случаях звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником банка. Он сообщал, что им необходимо срочно перевести все деньги на безопасные счета, чтобы обезопасить себя от действий аферистов.

- В обоих случаях потерпевших убедили в необходимости кредита, аргументируя тем, что на их имя он уже оформлен и для того, чтобы его закрыть, необходимо на самом деле оформить кредит и не один, - сообщили в ГУ МВД Росси по Свердловской области.

Пострадавших уверяли, что все кредиты обнулятся, и им обязательно вернут деньги. Однако после этого мошенники пропали, а женщинам пришлось идти в полицию и писать заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».