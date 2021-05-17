Инцидент произошел в микрорайоне ВМЗ еще 10 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в магазине «Красное& Белое» убили мужчину. Инцидент произошел в микрорайоне ВМЗ еще 10 мая. Мужчина, который работает в этом магазине, пришел туда в качестве покупателя. У него возник конфликт с одним из посетителей, в результате которого пострадавший получил три ножевых ранения, оказавшихся смертельными. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Молодого человека отвезли в больницу, ему провели три операции, но спасти его не удалось, он умер 16 мая.

- По данному факту в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Установлен и задержан подозреваемый 1998 года рождения, он заключен под стражу, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».