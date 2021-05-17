Уральский гонщик Сергей Карякин стал послом всемирных студенческих игр в 2023 году

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Известный гонщик из Екатеринбурга и победитель ралли «Дакара» Сергей Карякин стал послом всемирных студенческих игр, которые пройдут в 2023 году в уральской столице. Церемония представления спортсмена в новой роли состоялась во время открытия «Майской прогулки» 16 мая. Сергей Карякин выразил уверенность в том, что универсиада пройдут на высоком организационном уровне.

- Для меня большая честь стать первым послом Всемирных студенческих игр. Это огромное мероприятие, которое Екатеринбург проведет эффективно и с достоинством. В этом нам обязательно поможет имеющийся опыт проведения крупнейших спортивных турниров, - отметил спортсмен.

Екатеринбург проведет универсиаду летом 2023 года. Сейчас в городе активно строят новые объекты для проведения этого мероприятия.