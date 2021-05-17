Из-за лесного пожара ограничено движение транспорта на участке трассы «Екатеринбург-Тюмень»

На месте дежурят регулировщики, которые отправляют автомобилистов в объезд через Камышлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале закрыли участок федеральной трассы «Екатеринбург-Тюмень» из-за лесного пожара. Движение транспорта не ограничили со 123 по 143 километр дороги. На месте дежурят регулировщики, которые отправляют автомобилистов в объезд через Камышлов.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда. Действия полицейских направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в эти дни в Свердловской области стоит сильная жара. Температура воздуха прогревается до 30 градусов и выше. В регионе объявлен особый противопожарный режим.