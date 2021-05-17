В Екатеринбурге спасатели потушили пожар на улице Тружеников

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные потушили пожар на Химмаше. На улице Тружеников загорелись два частных дома на территории в 300 квадратных метров. Огонь повредил деревянные конструкции жилища, а также надворные постройки. Тушение осложнялось высокой температурой, порывами ветра, которые сопутствовали возгоранию.

- Для подачи воды от пожарного гидранта проложены две магистральные линии. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших на пожаре не поступало. Для установления причины возгорания на месте работают пожарные дознаватели, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сообщение о пожаре спасатели в 16:33 по местному времени, через 10 минут сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия. В тушении были задействованы 34 человека личного состава и восемь единиц спецтехники