В Каменске-Уральском молодой парень поджег психлечебницу

Ущерб от пожара составил больше 400 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под суд отправили 23-летнего жителя Каменска-Уральского, которому грозит до пяти лет лишения свободы за поджог психиатрической лечебницы из личной неприязни. После этого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб путем поджога».

Следователи полагают, что парень решил поджечь учреждение, так как затаил обиду на его сотрудников. Медики до этого не выдали ему справку о том, что он не состоит на учете. Это помешало ему получить удостоверение на права управления транспортными средствами. Об этом пишет портал TatilCity.ru.

Чтобы реализовать свой план, мужчина спрятался в кладовке и дождался, пока сотрудники разойдутся по домам. После этого парень поджог регистратуру «Южной психиатрической больницы».

В результате пожара был причинен ущерб на 4343 тысячи рублей. Обвиняемый вину свою признал. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы. Дело в ближайшее время рассмотрит суд.

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