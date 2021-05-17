Возбуждено уголовное дело по убийству трех человек в сквере в Екатеринбурге

Нападение произошло у железнодорожного вокзала Екатеринбурга в понедельник утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В массовом убийстве людей в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета России. Они возбудили уголовное дело по статьям «убийство двух или более лиц», а также по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

- Утром 17 мая 2021 года в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - При задержании подозреваемый в совершении данного преступления, будучи вооруженным ножом, предпринял попытку посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Злоумышленник был обезврежен сотрудниками полиции и военнослужащими, находившимися неподалеку от места происшествия. На месте происшествия погибли трое человек. Самого нападавшего госпитализировали в больницу с ножевым ранением. По предварительной информации, он также был ранен пулями из полицейского пистолета - на месте происшествия было найдено несколько гильз от оружия сотрудника правоохранительных органов.