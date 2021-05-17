В Екатеринбурге горят два жилых дома на Химмаше

Фото: группа "Подслушано | Химмаш" в соцсети "Вконтакте"

Спасатели пытаются потушить пожар в частном секторе Химмаша. В 16:33 на улице Тружеников загорелось два жилых дома и надворные постройки. Сотрудники МЧС приехали через 10 минут после сообщения. Огнеборцы делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на соседние участки.

- Быстрому распространению огня способствует жаркая погода, порывистый ветер и плотная застройка в районе пожара. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о площади пожара дополняется. Очевидцы сообщают, что столб дыма видео за несколько километров от места возгорания.