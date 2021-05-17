Клещи покусали больше 12 тысяч жителей Свердловской области

В Екатеринбурге зарегистрировано 4 826 пострадавших от присасывания клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области случаи укусов клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Всего на сегодня, 17 мая 2021 года зарегистрировано 12 305 пострадавших от насекомых свердловчан.

- Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей – 293,5 на 100 тысяч населения, что на уровне аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза превышает среднемноголетние данные, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Среди пострадавших в регионе 2 813 случаев укусов детей до 17 лет. В Екатеринбурге зарегистрировано 4 826 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 824 ребенка.

Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит», среди свердловчан обратившихся к медикам, поставили 14 людям, в том числе шести детям. Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставлен 61 госпитализированному, в том числе 43 детям.