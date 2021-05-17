Неизвестные брали с екатеринбуржцев деньги за проезд к пляжу возле отеля «Рамада»

Согласно действующему законодательству доступ к водным объектам не может быть ограничен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные брали с горожан деньги за проезд к пляжу возле отеля «Рамада». Прокуратура начала проверку. По их данным, сбор денег организовали на двух спорных лесных участках, переданных в аренду некоммерческой организации «Содружество».

- В рамках проверки будет дана оценка действиям арендатора, а также бездействию уполномоченных органов государственной власти, ответственных за осуществление лесного надзора, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве отметили, что согласно действующему законодательству доступ к водным объектам не может быть ограничен. Провести проверку поручено также свердловскому межрайонному природоохранному прокурору и прокурору Октябрьского района Екатеринбурга.