Спасатели рекомендовали по возможности не выходить на улицу с 11 до 16 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области аномально жаркая погода простоит до 20 мая. В связи с этим в МЧС напомнили свердловчанам о мерах безопасности.

- В условиях высоких температур не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну, можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног, - рассказали в МЧС. - Временно откажитесь от физических нагрузок на улице, носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Также спасатели рекомендовали по возможности не выходить на улицу с 11 до 16 часов - в самое жаркое время суток и избегать прямых солнечных лучей.

Водителям напомнили, что во время жары нельзя оставлять детей и животных в припаркованном автомобиле даже на непродолжительное время. А прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, нужно отрыть все окна и двери и включить кондиционер.