Фото: МЧС по Свердловской области

На Уралмаше для тушения трех загоревшихся частных домов развернули штаб. На место прибывают дополнительные силы и средства пожарной охраны. По данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- Для доступа к очагам пожара огнеборцы используют специнструмент. Для подачи воды от пожарного гидранта проложены две магистральные линии. Принимаются все меры для локализации пожара, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Фото: МЧС по Свердловской области

Напомним, что тушение пожара осложняется высокой температурой и порывами ветра, способствующими быстрому распространению огня. На месте работают 13 единиц пожарной техники и 52 человека личного состава. Из-за сильной задымленности пожарным приходится работать в дыхательных аппаратах.

Фото: МЧС по Свердловской области

В 15:31 спасатели локализовали пожар. О пострадавших информации нет.