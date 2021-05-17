Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Появилось видео, как в центре Екатеринбурга Chevrolet Cruze отбросило на людей, стоящих на светофоре, после столкновения с Mercedes. ДТП произошло накануне вечером, в 18:00 на улице 8 Марта на перекрестке с Радищева. В аварии пострадали три человека: 23-летняя беременная девушка и ее полуторагодовалая дочка, которые ехали в такси на пассажирском сидении и женщина пешеход.

- По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes Е 500, двигаясь по улице Радищева на регулируемом перекрестке улиц Радищева - 8 Марта выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Cruze, водитель которой двигался по улице 8 Марта со стороны улицы Куйбышева, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. А вот водители иномарок в ДТП не пострадали. Водитель Chevrolet Cruze рассказал сотрудникам ГИБДД, что он ехал со скоростью 50 километров в час, а иномарку, которая проехала на красный, он заметил слишком поздно.

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