Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня днем, 17 мая, вспыхнул частный дом на Орловской, 35. Из-за жары, ветра и плотной застройки огонь быстро перекинулся на соседние здания. Сейчас, по данным МЧС, пламенем охвачено три жилых дома.

- В 13:38 поступило сообщение о пожаре по улице Орловская, 35. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через шесть минут. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пострадавших информации нет. Однако, в МЧС отметили, что информация о пожаре подлежит уточнению.