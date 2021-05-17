В Первоуральске многодетную мать придавило пачками металлической трубы

У женщины осталось трое детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Первоуральском новотрубном заводе погибла 41-летняя женщина, которая работала сдатчиком труб. Она нарушила технику безопасности и попала под пачки металлической трубы. Труп был найден в цехе № 8.

- На производственном участке отделки и сдачи труб трубопрокатного цеха произошел несчастный случай, - рассказывают в пресс-службе ПНТЗ. — Сотрудница оказалась между двумя перемещаемыми по технологическому рольгангу пакетами продукции, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации «КП», погибшую звали Светлана. У нее осталось трое детей. На предприятии заверили, что семье окажут помощь.