Как физлицу платить меньше налогов: отвечает финансовый советник

В дополнение к ИИС можно использовать льготу за долгосрочное владение ценными бумагами, которые приобретались на Московской и Санкт-Петербургской биржах Фото: Евгения ГУСЕВА

При помощи налоговых вычетов физические лица могут существенного сэкономить. Многие имеют право сразу на несколько вычетов.

Это касается, в первую очередь, тех, кто решил сформировать собственный пенсионный капитал и составил личный финансовый план, который подразумевает использование инвестиционных бумаг и вложений в ценные бумаги. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт посоветовал использовать индивидуальные инвестиционные счета, которые в отличие от обычных брокерских счетов предполагают налоговые льготы. По ним можно возвращать уплаченный ранее НДФЛ по ставке в 13% в пределах 52 рублей в годы (ИИС типа А), либо вовсе не платить НДФЛ, которым облагаются полученные от инвестиций доходы за исключением дивидендов.

Также в дополнение к ИИС можно использовать льготу за долгосрочное владение ценными бумагами, которые приобретались на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также паи открытых паевых инвестиционных фондах.

Если ценная бумага приобретена в 2014 году или же позже и находится в собственности более трех лет, после ее продажи за каждый год из полученной прибыли для целей налогообложения инвесторов может вычесть по три миллиона рублей. Об этом говорит финансовый аналитик Владимир Верещак.