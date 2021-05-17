Центробанк подал иск о ликвидации банка «Нейва»

16 апреля несколько десятков людей толпились возле закрытых дверей и тщетно пытались попасть внутрь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный Банк России подал иск о ликвидации ранее лишившегося лицензии банка «Нейва». Об этом свидетельствует картотека дел Арбитражного суда Свердловской области. Согласно ей, заявление подано еще 11 мая. Его еще не приняли и подробности иска не раскрываются. Однако известно, что при ликвидации учреждения у вкладчиков появится возможность быстрее вернуть свои деньги.

Напомним, что Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. Причиной стал тот факт, что финансовое учреждение нарушало законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

С 26 апреля вкладчикам банка начали возвращать деньги. Сейчас выдачей компенсаций занимается «Открытие».

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