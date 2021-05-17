Путешественник намерен пройти все уральские горы за пять месяцев

Олег Чегодаев намерен одолеть Уральские годы до наступления морозов. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Путешественник Олег Чегодаев в мае отправился в одиночный поход, чтобы за пять месяцев преодолеть расстояние в 3 тысячи километров по уральским горам по направлению с юга на север. Его маршрут лежит от широтного течения реки Урал в Оренбургской области до крайней северной вершины хребта – горы Константинов Камень. Завершится путешествие в октябре на Полярном Урале.

- Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня – показать Урал во всем его многообразии и изменчивости, – говорил Олег, слова которого приводит ИА «Уральский меридиан».

Сейчас идет 17-й день экспедиции, Олег Чегодаев проходит по Белорецкому району Башкортостана в самой высокогорной части Южного Урала. Многие туристы десятки лет пытаются пересечь по одному маршруту весь Урал. Но пока эта задача остается нерешенной.

Во время экспедиции ее единственный участник намерен собрать 400 тысяч рублей для подопечных фонда «Мархамат», где находятся дети с ограниченными возможностями.