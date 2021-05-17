Пять причин купить робот-пылесос с Wi-Fi управлением

Фото: предоставлено Polaris

Ваше время - бесценно. Не тратьте его на уборку, вместо этого отправляйтесь на прогулку. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris возьмет на себя заботу о чистоте вашего дома.

№1 Управление со смартфона из любой точки мира, где есть интернет. Преимущество гаджетов с Wi-Fi в мобильности - запустить работу прибора можно находясь даже в отпуске или на прогулке в парке. Нет необходимости быть рядом с прибором, не нужно дополнительное оборудование для управления. Достаточно установить приложение.

№2 Многофункциональное приложение. Управление в приложении Polaris IQ Home позволяет использовать прибор по-максимуму. Вы можете настраивать мощность всасывания для сухой уборки или интенсивность подачи воды во время влажной уборки, отслеживать статус и перемещение прибора на карте. А еще можно установить расписание или запустить точечную уборку. С помощью приложения вы получите сигналы о необходимости очистки контейнера или замены расходников для достижения наилучших результатов. Интерактивный помощник с помощью подсказок сделает процесс подключения быстрым и легким.

Фото: предоставлено Polaris

Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, в настройке можно назначить функции «администратора», «управления» или «просмотра». Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Приложение доступно в App Store и Google Play. Ну а если к вам в гости приедет бабуля, то прибор можно будет запустить с помощью кнопки на корпусе или пульта дистанционного управления.

№3 Эффективен против пыли и аллергенов. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua умеет выполнять влажную и сухую уборку полов. С помощью вращающихся боковых и центральной щетки пылесос собирает мелкий мусор, а система построения маршрута GyroInside позволяет сделать это максимально быстро и даже под мебелью. Он оснащен многоступенчатой системой и фильтром высокой эффективности HEPA 12. Робот способен проводить эффективную уборку на протяжении 150 минут, после чего автоматически вернется на базу для подзарядки.

№4 Прост в обслуживании. Пылесос прост как в управлении, так и в обслуживании. Вам не нужно разбираться в инструкции или смотреть обзоры. Просто следуйте подсказкам в приложении и сможете на 100% эффективно использовать прибор. А еще он легко собирается и очищается. Вы точно не запутаетесь в деталях!

№5 Делаете шаг в будущее. C IQ Home вы сможете в режиме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Это новый уровень, когда техника не просто хорошо убирает, но и делает это «с умом». Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управляется одним кликом со смартфона.