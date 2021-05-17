На Урале будут судить мужчину, насмерть сбившего велосипедиста

Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Байкаловский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить 49-летнего мужчину, насмерть сбившего велосипедиста. ДТП произошло 9 марта 2021 года на дороге между деревней Малахова и селом Бобровское Байкаловского района.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый сел за руль «ВАЗ 21144» в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проезжей части в направлении деревни Гуляева он не показал левый сигнал поворота и перестроившись на встречную левую полосу, наехал правой частью автомобиля на велосипедиста. Уголовное дело рассмотрит Байкаловский районный суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb